Gomorra | Genny dice “addio” | il nuovo sogno dell’attore Salvatore Esposito

Advertising

VanessaSantoni : RT @SerieTvserie: Gomorra 5, episodio 8: Ciro e la crociata contro Genny - moonvchildd_ : RT @BAJlGRR: coppie bisessuali delle serie tv ciro e genny di gomorra - EttoreSalvato : RT @giadinaa1927: NON IL SOCCORRITORE DELL’AMBULANZA CHE CASCA ALZANDO GENNY DALLA BARELLA AHAHAHAHAHSH @salvioespo #gomorra #gomorra5 htt… - BAJlGRR : coppie bisessuali delle serie tv ciro e genny di gomorra - sHandownovic : RT @giadinaa1927: NON IL SOCCORRITORE DELL’AMBULANZA CHE CASCA ALZANDO GENNY DALLA BARELLA AHAHAHAHAHSH @salvioespo #gomorra #gomorra5 htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Genny

L'esoterismo è la sua passione oltre ai set cinematografici, naturalmente. L'attore Salvatore Esposito, che ha appena 'salutato' definitivamente il personaggio diSavastano che in- la serie lo ha reso celebre, sarà domani, mercoledì 22 dicembre, al Gran Caffè Gambrinus per parlare del suo libro uscito la scorsa estate dal titolo 'Lo sciamano' (...... e in parte sarà proprio merito di: di quello che, prima degli altri, nonostante gli altri, è riuscita a ottenere. La storia di Ciro e disi è conclusa. Resta, però, una grande serie ...La quinta e ultima stagione di Gomorra si era aperta con l’incontro tra Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) dopo che quest’ultimo era stato creduto morto.Qui sotto potete leggere la due lettere, seguite dai rispettivi video:. Gomorra: l’addio di Marco D’Amore a Ciro Di Marzio. La stanza è buia, una luce tenue filtra dal lucernario. Riduci la distanza c ...