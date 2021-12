Gli auguri di Natale del Comune di Castelpoto con i nomi delle otto nuove nascite nel 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per un piccolo centro di soli mille abitanti, otto nuove nascite nel 2021 sono un segnale di speranza. Così il Comune di Castelpoto (Benevento) ha deciso di inserire i nomi degli otto neonati nei manifesti affissi lungo le strade per gli auguri di buon Natale e felice nuovo anno. “In questo tempo di incertezza e di sfiducia – scrive l’amministrazione – il Natale è un faro che fa rinascere dentro e per questo vogliamo accendere per Castelpoto una luce di speranza: una nascita è una vita che sboccia ed è per questo che per ogni nuovo nato pianteremo un albero”. L’iniziativa dedicata ai neonati è stata ideata proprio per lanciare un messaggio di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Per un piccolo centro di soli mille abitanti,nelsono un segnale di speranza. Così ildi(Benevento) ha deciso di inserire ideglineonati nei manifesti affissi lungo le strade per glidi buone felice nuovo anno. “In questo tempo di incertezza e di sfiducia – scrive l’amministrazione – ilè un faro che fa rinascere dentro e per questo vogliamo accendere peruna luce di speranza: una nascita è una vita che sboccia ed è per questo che per ogni nuovo nato pianteremo un albero”. L’iniziativa dedicata ai neonati è stata ideata proprio per lanciare un messaggio di ...

