Giustizia: Draghi, 'porte girevoli da non apprezzare ma c'è dettato costituzionale' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La questione delle cosidette 'porte girevoli' fra politica e magistratura è "un fenomeno che non possiamo apprezzare ma c'è un dettato costituzionale che va rispettato" e quindi un eventuale intervento dovrà tenere conto di questo. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - La questione delle cosidette '' fra politica e magistratura è "un fenomeno che non possiamoma c'è unche va rispettato" e quindi un eventuale intervento dovrà tenere conto di questo. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno.

