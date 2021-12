Giulia Salemi, vacanza d’amore a Parigi: la dolce dedica a Pierpaolo (FOTO) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giulia Salemi anche a Parigi ammalia i fan sui social con romantiche FOTO ed una dedica speciale per Pierpaolo: ecco le sue parole L’influencer Giulia Salemi si sta godendo questi giorni di assoluto relax insieme alla sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. I due ex gieffini ieri sono partiti per raggiunge Parigi. Per celebrare l’amore in vista del Natale e in occasione del 26 dicembre, data del loro primo anniversario di fidanzamento. Giulia e Pierpaolo infatti da quel focoso bacio sotto il vischio nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non si sono più separati. I due sono diventati sempre più complici ed uniti. Giulia e Pierpaolo stanno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)anche aammalia i fan sui social con romanticheed unaspeciale per: ecco le sue parole L’influencersi sta godendo questi giorni di assoluto relax insieme alla suametàPretelli. I due ex gieffini ieri sono partiti per raggiunge. Per celebrare l’amore in vista del Natale e in occasione del 26 dicembre, data del loro primo anniversario di fidanzamento.infatti da quel focoso bacio sotto il vischio nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non si sono più separati. I due sono diventati sempre più complici ed uniti.stanno ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Pellegrino, Andrea Zelletta, la Marchesa d’Aragona e Carlo Pietropol… - enricasassa : RT @elisa06355159: Giulia Salemi che si autoinvita da Costanzo, figurati se non trovava qualcuno a Parigi per farle un TikTok, e poi mi chi… - 361_magazine : -