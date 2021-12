Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi | scopri perché

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Disavventurana per, in vacanza per qualche giorno nella città degli innamorati. Arrivati in ritardo (a causa del traffico, come racconta l'influencer) in un ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Maria Monsé, Flavia Vento, Emanuela Tittocchia e Denis Dosio! Giulia Salemi… - _lavispateresa_ : RT @Diregiovani: Vacanze all’insegna dell’amore per #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi. Dopo un anno frenetico scandito da numerosi impegni… - RosariaVicidom6 : RT @ioetesolonoi: Descrivimi la felicità,iniziano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Disavventura parigina pere Pierpaolo Pretelli, in vacanza per qualche giorno nella città degli innamorati. Arrivati in ritardo (a causa del traffico, come racconta l'influencer) in un ristorante, precedentemente ...Cosa è accaduto ae Pierpaolo Pretelli a Parigi? Li hanno cacciati via da un ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno rivelato di esser stati cacciati da un prestigioso ristorante di Parigi.Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono a Parigi, una vacanza d’amore tra shooting e musei da visitare. E’ la città dell’amore ma ieri sera per i Prelemi è stata anche la città che ricorderanno per es ...