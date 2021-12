Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi | cacciati da un ristorante | “Che arroganza”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sono a, una vacanza d’amore tra shooting e musei da visitare. E’ la città dell’amore ma ieri sera per i Prelemi è stata anche la città che ricorderanno per essere stativia da un. Cosa hanno fatto laper meritare una cosa del genere? Ilno era stato scelto da settimane, prenotazione effettuata e addirittura anche conto pagato ma hanno fatto tardi. Un ritardo che il ristornate non ha gradito e non ha perdonato. In Italia siamo abituati ad orari molto elastici, si mangia più o meno a tutte le ore, aogni ritardo si paga el’ha pagato ...

Parliamo dell'influencere dell'ex velino, Pierpaolo Pretelli . I due infatti hanno infatti trascorso insieme l'avventura del GF Vip per qualche mese e, in quel frangente di tempo, ...e Pierpaolo Pretelli sarebbero ormai pronti a convolare a nozze. Argomenti trattatie Pierpaolo: la data delle nozze: la vita privata: la ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono a Parigi, una vacanza d’amore tra shooting e musei da visitare. E’ la città dell’amore ma ieri sera per i Prelemi è stata anche la città che ricorderanno per es ...Per il momento non vi è ancora alcuna conferma o smentita a proposito delle presunte nozze di Giulia Salemi e Pierpaolo, quel che è certo è che l’ex gieffino ha però dichiarato che, nel 2023, sono pre ...