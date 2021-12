Giugliano Grande successo per il “presepe vivente” de “Il Nido d’Amore”

Advertising

SorrentoESports : ? #SorrentoGiugliano 2-3 ?? #LND - PLAY STATION FIFA 22 ?? #eSerieD - Girone C ?? 9ª giornata Tante reti, un grande s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Grande

Teleclubitalia

È infatti stato ingaggiato Giuseppe Fornito, giocatore conesperienza nel calcio professionistico. Fornito, classe 1994, arriva daldove ha iniziato la stagione, ed entra nella rosa ...... gli uomini di coach Adolfo Parrillo si sono imposti asul campo della New Basket Caserta. Un progetto a lungo termine che sta già dando i suoi frutti grazie allavoro di coach Adolfo ..."Dispiace per il risultato, faccio comunque i complimenti alla squadra che ha creato occasioni su un campo difficile. Accettiamo questo pareggio e il giudizio del campo", ha dichiarato il mister ...GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). Domani pomeriggio il Giugliano sarà di scena in trasferta in quel di Cassino, la capolista del ...