(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unadonna di origini italiane, Silvia Floris, 32enne di Portoscuso (Sud Sardegna), è morta anell'appartamento in cui risiedeva con il compagno. E' mistero sulle cause del decesso: ...

Advertising

AnsaSardegna : Giovane italiana muore a Barcellona, disposta l'autospia. 32enne di origine sarda, la famiglia è già nella città ca… - vivere_sardegna : Giovane italiana muore a Barcellona, disposta l'autospia - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Giovane italiana muore a Barcellona, disposta l'autopsia #Barcellona - MediasetTgcom24 : Giovane italiana muore a Barcellona, disposta l'autopsia #Barcellona - florestanocris1 : Quanto sono colti i nostri telegiornalisti e quelli di Rai play. Io invece, essendo ignorante, chiedo cosa sia un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane italiana

TGCOM

Sul corpo dellaè stata disposta l'autopsia.... la Federazioneaziende sanitarie e ospedaliere, effettuata in data 21 dicembre. In ... sottolineando come anche il range di età nei due gruppi sia diverso: 'Il piùno vax finito in ...Una giovane donna di origini italiane, Silvia Floris, 32enne di Portoscuso, è morta a Barcellona in un appartamento ...di Chiara FabriziL'Umbria «ha retto all'ondata del Covid e anzi ha riagganciato la ripresa» e «l'idea di fondo è di mettere al centro l'impresa per sostenerne crescita e innovazione». Lo ha detto la p ...