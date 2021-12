Giorgio Sestili | 4 regioni a rischio arancione da gennaio Con l' anno nuovo Omicron dominante

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “C’è la concreta possibilità che 4dalla prima settimana didiventerarancioni. I parametri del governo sono chiari e stper essere superati. La varianteha cambiato completamente le regole del gioco”. Nessuno si aspettava una diffusione così rapida, che nell’ultima settimana ha determinato un importante balzo in avanti dei casi Covid. Questo, ci spiega il fisico- dalla prima ora impegnato nell’analisi dei dati della pandemia - potrebbe significare che è già segnato il destino di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Calabria, acambio colore allo scoccare dell’. Attualmente tutte e quattro lesi trovano in zona gialla: ...

L'HuffPost

Secondo il fisico, fondatore della pagina Facebook ' Coronavirus - Dati e analisi scientifiche ': In sostanza, la variante Omicron potrebbe essere almeno 10 volte più contagiosa ...... dice all'ANSA il fisico, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche'. In assenza di dati completi sul sequenziamento, quelli relativi alle sequenze ...Il fisico ad Huffpost: "Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Calabria, a rischio cambio colore allo scoccare dell’anno nuovo" ...Picco dei CONTAGI ma con una NOVITA' A Natale, e in generale per le feste, è previsto il picco dei contagi con circa 30.000 casi al giorno. "Siamo ancora nella fase della crescita dei contagi "covid, ...