Giannina Maradona e Daniel Osvaldo si sposano | la romantica proposta al ristorante

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gianinnavicini al Sì. La coppia, formata dall’ex calciatore e musicista e la figlia del più grande giocatore di calcio del mondo, Diego Armando, dopo un inizio di relazione turbolento stanno per sposarsi. Per alcuni mesi la coppia ha preferito stare lontano dai social, fino a qualche giorno fa quandoha postato su Instagram una foto di coppia, insieme a, accompagnata da unadedica: “Ti amo Dinorah della mia vita”. La storia trae la figlia del Pibe de Oro è stata resa pubblica soltanto lo scorso febbraio, sempre attraverso i social, anche se a quanto pare andrebbe avanti da molto più tempo. I due si sono conosciuti nel 2015 quando lui era tornato in Argentina per giocare nel ...