Giannelli (ANP): "Rientro posticipato? Decisione di ordine sanitario. Ma a scuola si rispettano le regole" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Sicuramente le ffp2 sono più protettive, mi sembra un'ottima idea usarle nelle scuole. Ma deve essere la struttura commissariale a fornirle al posto di quelle chirurgiche dato che come dicono i medici arginerebbero la diffusione del virus".

