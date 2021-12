Gianmaria Antinolfi torna in pista! Le parole di Soleil Sorge (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la “rottura” con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi torna a sorridere! Ecco il pensiero di Soleil Sorge su quanto sta succedendo in casa Gianmaria Antinolfi barcolla ma non molla! Il bel napoletano, dopo una breve parentesi di tristezza, torna a brillare sotto il caldo sole capitolino di Cinecittà e lo fa grazie ad una new entry: la conterranea Federica Calemme. Durante le ore pomeridiane, infatti, Gianmaria e Federica si ritagliano qualche momento di intimità e di confronto reciproco. I due appaiono sereni e affiatati, si sorridono maliziosamente e si raccontano senza veli e censure, con naturalezza e spontaneità. Da lontano, come due piccoli Elfi in cerca di novità, Soleil Sorge e Davide ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la “rottura” con Sophie Codegoni,a sorridere! Ecco il pensiero disu quanto sta succedendo in casabarcolla ma non molla! Il bel napoletano, dopo una breve parentesi di tristezza,a brillare sotto il caldo sole capitolino di Cinecittà e lo fa grazie ad una new entry: la conterranea Federica Calemme. Durante le ore pomeridiane, infatti,e Federica si ritagliano qualche momento di intimità e di confronto reciproco. I due appaiono sereni e affiatati, si sorridono maliziosamente e si raccontano senza veli e censure, con naturalezza e spontaneità. Da lontano, come due piccoli Elfi in cerca di novità,e Davide ...

IncontriClub : GF Vip 2021, è finita ufficialmente tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi? - occhio_notizie : Gianmaria lascia Sophie dopo la diretta: 'Si vede che non provi qualcosa in più' #gfvip6 - maxilconsulente : MA SCUSATE CHI SIETE? - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie Codegoni - #Grande #Fratello #Gianmaria - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi lascia Sophie Codegoni: “Per me finisce qui, meglio se restiamo amici” L’imprenditore è tornat… -