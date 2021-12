GfVip, Katia Ricciarelli accusata di bullismo e misoginia: la denuncia della compagna di Eva Grimaldi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Gf Vip Katia Ricciarelli è stata accusata di bullismo e misoginia dalla compagna di Eva Grimaldi: ecco cosa è accaduto La sua voce ha incantato il pubblico nei più grandi teatri del mondo, ella è dotata di un talento straordinario e fa parte dello scenario della musica lirica che, nel corso del tempo grazie L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Gf Vipè statadidalladi Eva: ecco cosa è accaduto La sua voce ha incantato il pubblico nei più grandi teatri del mondo, ella è dotata di un talento straordinario e fa parte dello scenariomusica lirica che, nel corso del tempo grazie L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

GrandeFratello : Katia non riesce proprio a cambiare idea su Miriana ?? #GFVIP - Manilanazzaro : Abbraccio in piscina tra Manila, Soleil e Katia ?????? #GFVIP - Sara____Love : RT @Soleilandia: Katia che chiede la foto prima con Sole 'Con te prima' Soleil: 'con me?' Katia: 'Eh mia nipote, rompicoglioni ma mia nipot… - Giochimale : @PAsognatrice Anche per quello,ma soprattutto per tutte le cattiverie le prepotenze e la maleducazione con cui si p… - tuseicomeme : Mariana che si risente dalle parole di katia? Ma quando sta sotto le coperte con i vari ragazzi della casa il figli… -