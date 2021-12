GFVip, il cambiamento nel tempo di Alessandro Basciano [FOTO] (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alessandro Basciano è il nuovo concorrente del GFVip e si sta già ritagliando uno spazio da protagonista. In tanti, però, hanno notato un cambiamento radicale che lascerebbe presagire un aiuto da parte del chirurgo. PER VEDERE LE DIFFERENZE CLICCATE QUI. Nuovo protagonista Alfonso Signorini aveva promesso soprattutto alle donne l’entrata di un bel giovane ragazzo, L'articolo GFVip, il cambiamento nel tempo di Alessandro Basciano FOTO Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è il nuovo concorrente dele si sta già ritagliando uno spazio da protagonista. In tanti, però, hanno notato unradicale che lascerebbe presagire un aiuto da parte del chirurgo. PER VEDERE LE DIFFERENZE CLICCATE QUI. Nuovo protagonista Alfonso Signorini aveva promesso soprattutto alle donne l’entrata di un bel giovane ragazzo, L'articolo, ilneldi

Advertising

Clalblanca : RT @egocentrissimo: IL CAMBIAMENTO ESPRESSIVO DI CARMEN MI SENTO MALE #gfvip - Francesca_0805 : RT @sonoingenua_: Per me Alessandro è molto spinto dal confessionale con questa cosa per Sophie però non capisco perché deve sminuire quell… - sonoingenua_ : Per me Alessandro è molto spinto dal confessionale con questa cosa per Sophie però non capisco perché deve sminuire… - iolucetutenebre : Non notate il cambiamento di Alessandro verso Sophie appena uscito dal Confessionale? #gfvip - kyogenshin : RT @egocentrissimo: IL CAMBIAMENTO ESPRESSIVO DI CARMEN MI SENTO MALE #gfvip -