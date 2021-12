(Di mercoledì 22 dicembre 2021)su tutte le furie. Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, 20 dicembre, la moglie di Paoloha lasciato lo studio per protesta nei confronti di Alfonsoche l’hacon tono fermo. Sparita per circa un’ora, è poi rientrata. Ma molti si chiedono cosa sia successo dietro le quinte. A rivelarlo è Giuseppe Candela, esperto televisivo e firma di Dagospia, con un tweet ha spiegato che la situazione tra, nel dietro le quinte, ha rischiato di precipitare ulteriormente. «Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere laa rientrare ma lei per ora si rifiuta». Altre fonti, poi, riportano che l’opinionista abbia persino mandato a quel paese il conduttore, ...

Advertising

antrizzo54 : GF VIP, Sonia Bruganelli zittita da Signorini: Bonolis aveva già notato tutto - infoitcultura : GF vip, Sonia Bruganelli e la lite con Signorini: le parole profetiche di Paolo Bonolis - occhio_notizie : Sonia Bruganelli lascerà il Gf Vip 6 a gennaio? Ecco l'indiscrezione del web #gfvip6 - zazoomblog : Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip a Gennaio? Il tweet prima della litigata con Signorini - #Sonia #Bruganelli… - DenisDecorte : #gfvip Sonia Bruganelli abbandona il GF Vip e altri Nuovi Mostri - Video - Striscia la Notizia: -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Sonia

...questione non sono ancora emerse conferme e per il momentoBruganelli ha preferito non svelare cosa sia accaduto tra lei e il conduttore durante la pausa pubblicitaria dell'ultima diretta.Scazzo al GF: Alfonso Signorini ha tolto la parola aBruganelli che ha lasciato lo studio. L'opinionista é rientrata dopo un'ora e il conduttore le ha chiesto un'opinione su Alessandro ...Alcuni concorrenti al GF Vip avevano preparato una cena con cibo sardo. I protagonisti della serata hanno però lasciato i piatti e le .... Alla vista di tutto questo Katia Ricciarelli ha perso le staf ...La questione è tornata alla ribalta ora che, da alcune settimane, i concorrenti hanno rinvenuto alcune tracce di escrementi nella casa del GF Vip (e in particolare nel letto e ne ...