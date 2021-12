GF Vip | Miriana in crisi dopo le parole di Katia | «Ha sgamato Biagio»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da quandoD'Anelli è entrato al GF Vip, tra lui eTrevisan si è creata una bella sintonia. I due sono sempre più vicini, tanto che si sono già scambiati qualche bacio stampo. Nelle ultime ore, però, la showgirl è finita inper alcune frecciatine che le ha rivoltoRicciarelli. GF Vip:inper lediNuovaperTrevisan. La donna,l'ultima puntata del GF Vip, ha avuto un duro confronto conRicciarelli. La showgirl e la soprano, fin dall'inizio del reality, hanno avuto un rapporto altalenante, ma, in un modo o nell'altro, si sono sempre ritrovate.aver visto qualche clip in puntata su ...

Manila Nazzaro crollo al Gf/ "Non volevo alzarmi", Valeria ela consolanoha ammesso alle sue coinquiline di aver sopportato troppo: "Una cosa che mi ha detto purtroppo non mi è ...Nella casa del Grande Fratelloscoppia l'ennesima lite e Katia prende definitivamente le distanze da. Grande Fratello, è guerra tra Katia eKatia Ricciarelli sembra voler ...Il rapporto tra Biagio e Miriana è il tema più caldo della giornata e viste le discussioni che sono sorte in Casa nelle ultime ore, tutti dicono la propria sulla questione. Valeria dubita di Biagio e ...Amara sorpresa fuori dal Grande Fratello Vip per uno dei concorrenti della sesta edizione del reality, ecco cosa potrebbe accadere.