GF Vip | il gesto di Manuel quando Lulù si allontana | perchè lo fa? Ecco il motivo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al GF Vip in molti hanno notato unpoco lusinghiero compiuto daBortuzzo nei confronti diSelassié. Si tratta di un’azione che, addirittura, ha dato fastidio a tantissimi telespettatori per il suo significato implicito. Ma cosa avrai mai combinato il bel nuotatore? LEGGI ANCHE:– GF vip, la dedica di: il momento toccante che fino a poche settimane fa era impensabileBortuzzo si pulisce la bocca subito dopo il bacio di: ilpoco carino del concorrente del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: slpoco carino diappenasiAndiamo con ordine. Molti ...

Advertising

infoitcultura : “Grande Fratello Vip”. Valeria Marini l’ha fatto veramente: concorrenti indignati davanti al gesto inaspettato - infoitcultura : GF Vip 6, gesto choc di Valeria Marini: coinquilini allibiti - - TheKEtis1 : GF VIP 6, Gianmaria Antinolfi compie un gesto inaspettato che disgusta i... - Diva_VIP : RT @PaolaCorb: ' Li chiamano piccoli gesti. Una parola al momento giusto, una carezza, un sorriso, un gesto gentile. Ma i gesti discreti e… - infoitcultura : GF Vip, colpo di scena tra Soleil e Sophie: il gesto non passa inosservato -

Ultime Notizie dalla rete : Vip gesto

...lite che di certo non è passata sotto traccia quella tra il padrone di casa del Grande Fratello,... si assiste alla scena di Alfonso mentre toglie l'intervento alla Bruganelli ;che ha non ...... il primo, assieme a Biagio D'Anelli (attualmente concorrente del Grande Fratello6), ad aver ... Poi ilda galantuomo: l'ha accompagnata fuori dal ristorante tenendola per mano. Anche in quel ...Al GF Vip, Manuel Bortuzzo fa un gesto poco carino nei confronti di Lulù appena la Selassié si allontana da lui: ecco cosa ha combinato ...Da quando è uscito dalla casa del GF Vip 6, Alex Belli ha continuato a fare una serie di provocazioni, soprattutto nei confronti di Soleil.