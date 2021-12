Gf Vip | escrementi sul letto | panico nella casa | di chi sono?

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gf Vip torna al centro dell’attenzione per qualcosa di davvero allarmante che è stato reso noto proprio nelle ultime ore e che riguarda la presenza disul. screen tvFinisce ancora una volta al centro dell’attenzione il reality di Canale Cinque che ha programmato la prossima puntata a Lunedì prossimo visto che da adesso in poi Alfonso Signorini andrà in onda con una sola puntata a settimana. Ma il motivo che ha lasciato tutti senza parole è quello che proprio nelle scorse ore è stato ripreso anche da Alessandro Rosica che lo ha commentato pure sulla sua pagina Instagram con delle parole inequivocabili. Pare infatti che siano stati trovati deglisu uno dei letti della camera dellapiù spiata d’Italia, una cosa mai successa prima: cerchiamo di capire se si sa di chi ...

Alcunidi topo sono stati trovati dai concorrenti del GFall'interno della casa di Cinecittà. Argomenti trattati GFnella casa GF: le condizioni di igiene GF: le feste di Natale Nella casa del GFi concorrenti hanno trovato alcune tracce di(presumibilmente dei topi) in ...... La questione è tornata alla ribalta ora che, da alcune settimane, i concorrenti hanno rinvenuto alcune tracce di escrementi nella casa del GF Vip (e in particolare nel letto e ne ...I fan del Grande Fratello Vip polemici per il disordine nelle camere da letto dei concorrenti di questa sesta edizione ...