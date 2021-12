GF vip | Alessandro Basciano si dichiara a Soleil Sorge | “Mi piaci”

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - infoitcultura : Alessandro Basciano diventa tronista di Uomini e Donne al GF Vip: chi sceglierà? - tuttopuntotv : Alessandro Basciano diventa tronista di Uomini e Donne al GF Vip: chi sceglierà? #GFVip6 #GFVip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, la confusione di Alessandro Basciano: dice di aver “scelto” Sophie Codegoni, poi passa la serata a flirta… - IsaeChia : #GfVip 6, Wendy Kay dura contro Alex Belli: “È talmente bugiardo che ha creduto a se stesso”. Poi svela qual è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : vip Alessandro

Leggi ancheBasciano si dichiara a Soleil Sorge La mamma della Sorge ha colto l'occasione per dire la sua anche sul nuovo concorrente del Gf: "Ho già visto che...SOPHIE CODEGONI EBASCIANO NUOVA COPPIA?/ Flirt al GF' Tu meriti molto di più, farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni è un po' triste. Smolla, fai come se non ...Nel corso di un'intervista, Alex Belli rivela quale è stata l’unica volta in cui ha mentito al GF Vip: ecco le sue dichiarazioni.Wendy Kay torna all'attacco contro Alex Belli e vuota il sacco sul nuovo arrivato Alessandro Basciano. Soleil Sorge continua a stare al centro di tutte le dinamiche del Grande Fratello Vip. A commenta ...