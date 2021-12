Gf Vip | Adriana Volpe | «Come la penso su Alex Belli e Soleil Sorge | ma anche sugli altri Vip»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), dopo aver partecipato da concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno veste gli insoliti panni di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. E mentre all’inizio in molti erano scettici sul suo ruolo all’interno del programma, puntata dopo puntataha conquistato il pubblico con i suoi commenti sempre molto diretti e sinceri. Intervistata da Novella 2000,ha rivelato il suo pensiero su alcuni Vip della casa. E, ovviamente, non poteva mancare una considerazione su un possibile futuro tra, una volta fuori dalla casa: «Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa ...