GF Vip 6 | Valeria Marini ha le ore contate? Indiscrezione pazzesca

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha le oreall’interno della casa del GF Vip 6? Ecco l’su quello che starebbe per succedere. L’ingresso nella casa del GF Vip 6 die Giacomo Urtis come un solo concorrente ha di sicuro portato molta allegria nel programma. La diva del piccolo schermo italiano si è L'articolo proviene da Inews.it.

Qualche settimana fa, insieme a Giacomo Urtis eMarini , anche Biagio D'Anelli ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. L'opinionista televisivo ed ex gieffino, originario di San Giovanni Rotondo, nel corso della sua ...Marini ha fatto il ritorno al Grande Fratelloper la terza volta, dopo la sua partecipazione alla prima edizione e alla quarta. Quest'anno è tornata nella Casa di Cinecittà partecipando in ...Valeria Marini potrebbe presto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in seguito ad una segnalazione arrivata sul web a Deianira Marzano ...Secondo Novella 2000, l'imprenditrice Silvana Curcio, non avrebbe affatto gradito la vicinanza dell'opinionista televisivo con la showgirl campana e ha quindi deciso di chiudere la loro storia.