Gf Vip 6, Biagio D'Anelli lasciato dalla fidanzata Silvana Curcio? L'indiscrezione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vicinanza tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan in Casa è sempre più tangibile. Tra i due gieffini ci sono continui gesti quotidiani che fanno presupporre che tra i due possa nascere davvero qualcosa che vada ben oltre l'amicizia. Piccola nota dolente? Lui è fidanzato. Lo stesso Biagio, però, nel corso della puntata di lunedì scorso ha ammesso candidamente ad Alfonso Signorini che il suo rapporto con la donna è "virtuale": sostenendo che non si vedono da un sacco di mesi e che, vivendo lontanissimi, hanno come unico contatto il telefono e quindi le videochiamate. Miriana invece è reale, è al suo fianco al Gf Vip 6 e l'attrazione tra i due sembra non poter essere messa assolutamente in discussione. Tra l'altro, lo stesso D'Anelli non ha nascosto che sarà lui stesso a rendersi conto della situazione qualora le cose ...

