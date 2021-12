Gf Vip 6, anche la permanenza di Valeria Marini nella Casa sarebbe ‘a tempo’? La segnalazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rientrata per la terza volta nella Casa del Gf Vip, Valeria Marini è ora al televoto insieme a Giacomo Urtis e rischia di essere eliminata nella prossima puntata. L’iconica showgirl, dopo essersi classificata terza nel Gf Vip 1 e poi aver partecipato anche al Gf Vip 4, quest’anno è tornata in duo con Giacomo Urtis, che aveva invece partecipato al Gf Vip 5. Come Nataly Caldonazzo, Federica Calemme, Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, anche la Marini è quindi entrata in corsa a distanza di tre mesi dall’inizio del reality, ma si sta facendo apprezzare per la sua simpatia. È ora la televoto contro Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli e dunque, rischia l’eliminazione. Deianira Marzano, però, ha lanciato una curiosa ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rientrata per la terza voltadel Gf Vip,è ora al televoto insieme a Giacomo Urtis e rischia di essere eliminataprossima puntata. L’iconica showgirl, dopo essersi classificata terza nel Gf Vip 1 e poi aver partecipatoal Gf Vip 4, quest’anno è tornata in duo con Giacomo Urtis, che aveva invece partecipato al Gf Vip 5. Come Nataly Caldonazzo, Federica Calemme, Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino,laè quindi entrata in corsa a distanza di tre mesi dall’inizio del reality, ma si sta facendo apprezzare per la sua simpatia. È ora la televoto contro Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli e dunque, rischia l’eliminazione. Deianira Marzano, però, ha lanciato una curiosa ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, anche la permanenza di Valeria Marini nella Casa sarebbe ‘a tempo’? La segnalazione Non sarebbe solo Nat… - IvanaNolli : @GiuliaSalemi93 per te non sarà nulla 1/2 h di ritardo per loro conta. Slitta tutto. Anche qui da noi può succedere… - aasya1603 : @effegrazie pensa dire che una persona è stupida, quando tu sei qua a scrivere tweet per lei, persona che mi semb… - evrardo_orsini : RT @noitre32: SENZA ingegneria genica. Ciò vuol dire che quelli che vi hanno inoculato....... ???? Ve lo dicono anche ma voi, continuate a cr… - luc_sca : @SilverS45765830 anche falsa, ipocrita, perché la prima a non usarla ai vari eventi VIP -