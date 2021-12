GF Vio 6 | Soleil non ha mai amato Onestini? Parla la madre dell’influencer

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) In queste oreSorge è tornata al centro dell’attenzione. A farre di lei è stata Wendy,della ragazza che ha rivelato inediti retroscena sulla figlia e sulla sua relazione con Luca, che è stato a lungo legato all’influencer dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. La ragazza non lo ha mai? Wendy è ladiSorge, che il pubblico ha

Advertising

Vio_Lino : La fusione fra #soleil e #alex è quasi completa #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Vio Soleil

SoloDonna.it

... moglie dell'attuale concorrente del Gf, Alex Belli. Gf Vip 6, Delia Duran paparazzata con un ... Mentre Alex Belli sembra essere sempre più vicino aSorge dentro la casa del Gf Vip, anche ......del GF- 'stai facendo cose fantastiche, hai dimostrato o sempre. Vivi qui, ora, non pensare fuori. Dimenticati di chi c'è fuori'. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: baci e coccole/: ...In queste ore Soleil Sorge è tornata al centro dell’attenzione. A far parlare di lei è stata Wendy, madre della ragazza che ha ...