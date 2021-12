Germania: governo approva nomina Nagel a nuovo presidente Bundesbank (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Berlino, 22 dic. - (Adnkronos/Dpa) - Confermando le indicazioni arrivate dal cancelliere Olaf Scholz e dal ministro delle Finanze Christian Lindner il governo tedesco ha approvato oggi la nomina dell'economista Joachim Nagel a nuovo presidente della Bundesbank. Lo ha annunciato a Berlino il portavoce del governo Steffen Hebestreit: il 55enne economista è stato scelto per per succedere a Jens Weidmann che lascia la guida della Bundesbank per motivi personali. Nagel assumerà il suo incarico il 1° gennaio. Il portavoce dell'esecutivo ha elogiato l'esperienza del futuro numero uno della banca centrale tedesca evidenziando come Nagel continuerà la linea di stabilità imposta da Weidmann. Membro del Partito ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Berlino, 22 dic. - (Adnkronos/Dpa) - Confermando le indicazioni arrivate dal cancelliere Olaf Scholz e dal ministro delle Finanze Christian Lindner iltedesco hato oggi ladell'economista Joachimdella. Lo ha annunciato a Berlino il portavoce delSteffen Hebestreit: il 55enne economista è stato scelto per per succedere a Jens Weidmann che lascia la guida dellaper motivi personali.assumerà il suo incarico il 1° gennaio. Il portavoce dell'esecutivo ha elogiato l'esperienza del futuro numero uno della banca centrale tedesca evidenziando comecontinuerà la linea di stabilità imposta da Weidmann. Membro del Partito ...

