Gemitaiz contro Sanremo sull’annullamento dei concerti | “Italia barzelletta”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021). Il rapper si lascia andare in uno sfogo nelle storie di Instagram per protestarel’ennesimo slittamento di una serie diinizialmente programmati per il 2022. L’esempio citato è quello di Tiziano Ferro, che per via del persistere dell’emergenza pandemica è stato costretto a rimandare il tour negli stadi al 2023. Anche il calendario delle date dicon Madman, che avrebbe portato i due rapper in giro per l’con lo Scatola Nera Tour, è stato rimandato al 2022.deiritiene incoerenti le misure adottate dal governo per contenere i contagi del virus SARS-CoV-2. Ricordiamo, in effetti, che il rapper aveva ...