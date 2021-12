Advertising

ParliamoDiNews : Gb, Johnson tentenna su restrizioni per variante Omicron – Libero Quotidiano #johnson #tentenna #restrizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson tentenna

Tiscali.it

Boris, il primo ministro:"Quello che posso dire è che naturalmente non possiamo escludere ulteriori misure dopo Natale e terremo costantemente d'occhio i dati e faremo tutto il necessario per ...Penso che sia necessario mettere da parte l'idea che si tratti di una versione più lieve del virus' ha detto il primo ministro Boris. Prenotazioni ai ristoranti in calo: la situazione Secondo ...Milano, 22 dic. (askanews) - La Gran Bretagna ha registrato solo lunedì oltre 90.000 nuovi casi di Covid, un record dall'inizio della pandemia, ...La variante Omicron spaventa gli inglesi. Boris Johnson non ricorre ufficialmente al lockdown, ma consiglia a chi può di restare a casa. Così a Londra, molti bar e ...