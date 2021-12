Frattesi è il nome nuovo del calcio italiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da quando è arrivato in Serie A, non esiste un giocatore in grado di sovrastare atleticamente Theo Hernández. Ci sono avversari che lo hanno messo a disagio, come Chiesa lo scorso anno, ma è stato più per difetti di posizione o di postura che per questioni fisiche. A novembre di quest’anno, però, l’ex terzino dell’Alavés ha incontrato uno dei pochi giocatori capaci di dargli del filo da torcere per esplosività nelle gambe. La partita col Sassuolo è stata forse la peggiore del campionato per il Milan. Berardi, Matheus Henrique e Maxime Lopez hanno costretto i rossoneri a un estenuante rondo e sulla sinistra Theo Hernández non è mai riuscito ad arginare le corse di Davide Frattesi. Il centrocampista di Fidene è stato un incubo per il francese, quasi espulso a causa sua. Già ammonito, Theo lo affronta in corsa su un pallonetto filtrante di Berardi. I due arrivano al ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da quando è arrivato in Serie A, non esiste un giocatore in grado di sovrastare atleticamente Theo Hernández. Ci sono avversari che lo hanno messo a disagio, come Chiesa lo scorso anno, ma è stato più per difetti di posizione o di postura che per questioni fisiche. A novembre di quest’anno, però, l’ex terzino dell’Alavés ha incontrato uno dei pochi giocatori capaci di dargli del filo da torcere per esplosività nelle gambe. La partita col Sassuolo è stata forse la peggiore del campionato per il Milan. Berardi, Matheus Henrique e Maxime Lopez hanno costretto i rossoneri a un estenuante rondo e sulla sinistra Theo Hernández non è mai riuscito ad arginare le corse di Davide. Il centrocampista di Fidene è stato un incubo per il francese, quasi espulso a causa sua. Già ammonito, Theo lo affronta in corsa su un pallonetto filtrante di Berardi. I due arrivano al ...

Davide Frattesi, come gioca la rivelazione del Sassuolo L'Ultimo Uomo Frattesi è il nome nuovo del calcio italiano Una delle rivelazioni della prima parte di stagione.

