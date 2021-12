Fratelli d'Italia pieno di fascisti: l'ennesimo saluto romano, stavolta di un consigliere di Ventimiglia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando si tratta di fascisti nostalgici, saluti romani e inneggiamenti al Duce, c'è sempre un solo partito che la fa da protagonista. Fratelli d'Italia ha un numero altissimo di membri colti in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando si tratta dinostalgici, saluti romani e inneggiamenti al Duce, c'è sempre un solo partito che la fa da protagonista.d'ha un numero altissimo di membri colti in ...

Advertising

FratellidItalia : ?? 9 anni di amore per l’Italia. Auguri, Fratelli ???? #FratellidItalia - reportrai3 : Il re delle ambulanze è Francesco Calderone, detto Ciccio dagli amici. Con la First Aid One Italia lui e i suoi fra… - FrancescoLollo1 : Fratelli d'Italia è il movimento dei Patrioti ???? #Meloni #FratellidItalia - MarcoCampa10 : RT @Moonlightshad1: Se #Draghi pensa di poter allargare la maggioranza fino a fratelli d'Italia che si chiuda pure il parlamento, sembra ch… - Valmont04479300 : RT @potere_alpopolo: Respinto l'emendamento @Mantero_PAP contro le delocalizzazioni! Contro l'emendamento votano Liberi e Uguali, Pd, Frat… -