Francia, il ministro: entro fine mese 100mila contagi al giorno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) entro fine dicembre, a causa dell'alto livello di propagazione della nuova variante Omicron, la Francia dovrebbe superare i 100mila contagi al giorno. E' l'avvertimento lanciato dal ministro francese ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dicembre, a causa dell'alto livello di propagazione della nuova variante Omicron, ladovrebbe superare ial. E' l'avvertimento lanciato dalfrancese ...

Advertising

TgLa7 : #Francia, rischio 100mila contagi al giorno entro fine mese. L'avvertimento del ministro della Salute Olivier Ve'ran - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO In Francia i controlli evidenziano un guasto nelle tubature e fermano 2 reattori nucleari per m… - Agenzia_Ansa : Francia, il governo avvia la procedura per la chiusura della moschea di Beauvais. Il ministro dell'Interno: 'Sermon… - mary_el83 : RT @TgLa7: #Francia, rischio 100mila contagi al giorno entro fine mese. L'avvertimento del ministro della Salute Olivier Ve'ran - ForniAngelo1 : RT @TgLa7: #Francia, rischio 100mila contagi al giorno entro fine mese. L'avvertimento del ministro della Salute Olivier Ve'ran -