Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma. Prende il posto di Michele Prestipino

Advertising

petergomezblog : Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma: il Csm approva la nomina con 19 sì. A Viola i voti di Ardita e Di… - gualtierieurope : Buon lavoro a Francesco Lo Voi, magistrato di grande esperienza e autorevolezza, nominato dal Csm nuovo Procuratore… - fattoquotidiano : Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma - telodogratis : Francesco Lo Voi è il nuovo Procuratore di Roma - esmecarlino : RT @gualtierieurope: Buon lavoro a Francesco Lo Voi, magistrato di grande esperienza e autorevolezza, nominato dal Csm nuovo Procuratore ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Voi

Roma ha un nuovo capo della Procura. ÈLo, 64 anni, dal 2014 procuratore di Palermo. Lo ha nominato a larga maggioranza il plenum del Csm. Prende il posto di Michele Prestipino , scelto dal Csm nel marzo del 2020 e la cui ...Loè il nuovo procuratore capo di Roma. A larga maggioranza, il plenum del Csm ha scelto il capo dell'Ufficio di Palermo per guidare i pm della Capitale. Eletto con 19 voti a favore, per ...Sulle tre navi della flotta civile in missione nel Mediterraneo, 399 persone soccorse in diversi sbarchi. Nei giorni scorsi, fa sapere l'Oim, in 163 hanno perso la vita al largo della Libia ...Francesco Lo Voi, 64 anni, dal 2014 alla guida della procura di Palermo, è il nuovo procuratore di Roma. Lo ha nominato a larga maggioranza il plenum del Csm. Prende il posto di Michele Prestipino, sc ...