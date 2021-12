Francesca | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)è in assoluto fra i nomi più popolari in Italia, anche se negli ultimi anni è parso essere abbastanza in declino. Deriva dal latino medievale Francisca, una forma femminile di Franciscus, che significa “francese”, “della Francia”. Ha assunto carattere autonomo comeproprio a partire dall’XI secolo. In inglese, invece, la differenziazione fra i nomi Francis e Frances, uno come maschile e l’altro come femminile, non c’è stata prima del XVII secolo. Le sue varianti principali sono Francisca, Françoise, Franziska. Come detto, ilha goduto di ottima popolarità nel nostro Paese per molti anni, tanto che nel 2000 è stato, secondo i dati ISTAT, il sestofemminile più utilizzato per le nuove nate, il nono nel 2006 e il sedicesimo nel 2012, con 2.829 nuove nate così chiamate. Nel 2020, invece, il ...