Formia, Carabinieri "speciale Natale": donano cibo alla Caritas (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La vicinanza tra cittadini e militari si intensifica nel periodo natalizio: ieri, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Formia, hanno acquistato e donato vari generi alimentari alla Caritas. Un'azione che non passa inosservata soprattutto in un periodo come questo, in piena emergenza pandemica, dove sono tante le difficoltà affrontate da ogni cittadino. "speciale Natale": i Carabinieri donano cibo alla Caritas Nel corso della mattinata di ieri 21 dicembre 2021, come ogni anno, i Carabinieri della Compagnia di Formia hanno acquistato generi alimentari per donarli ai poveri della Caritas. L'iniziativa rafforza il sentimento di vicinanza tra l'Arma è ...

