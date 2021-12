Formazioni ufficiali Hellas Verona Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. A disposizione: Pandur, Berardi, Cetin, Cancellieri, Rüegg, Bessa, Ragusa, Coppola, Hongla. Allenatore: Igor Tudor(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. A disposizione: ...

Sciolte anche le ultime riserve: Simone Inzaghi e Ivan Juric hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Torino. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, ...Serie A - L'Inter ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, segnando sempre almeno due reti a partita; mai nella sua storia.