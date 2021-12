Formazione Napoli | con lo Spezia rientro in difesa | c’è Lobotka

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladelcon lovede ildi Mario Rui, questa la notizia migliore per Spalletti che perde Insigne. Il capitano delera pronto a rientrare con i liguri, ma si è dovuto fermare a causa del Covid. Ilha effettuato un ulteriore giro di tamponi, che sono risultati tutti negativi. Il tecnico punterà ancora su Elmas per sostituire Insigne, con il macedone che sta diventando sempre più importante per il gioco del: ladegli azzurri Spalletti non si fida dello, lo ha detto chiaramente in conferenza stampa. La squadra di Thiago Motta può fare uno sgambetto a chiunque. Secondo le ultime notizie di Corriere dello Sport il ...

Ultime Notizie dalla rete : Formazione Napoli

Le scelte di Stefano Pioli per la partita di stasera contro l'Empoli. Il Milan cambia volto rispetto al match con il, di domenica scorsa. Ecco la probabileper la diciannovesima giornata di Serie A Chiudere il 2021 con una vittoria è un obbligo per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera è ...Leggo che avremmo finito la benzina, ma è una bufala: contro ilabbiamo fatto una buona gara,... ma prima devono sfangare la trasferta di Empoli, indipendentemente dai problemi di. ...La formazione del Napoli con lo Spezia vede il rientro di Mario Rui, questa la notizia migliore per Spalletti che perde Insigne.Si ritorna in campo con la diciannovesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Napoli e Spezia, orario e dove vederla in tv ContentsOrario di Napoli-Spezia e dove vederla in tv o in streamingNap ...