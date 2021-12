Fondazione Med - Or | firmata intesa con la Somalia per promuovere l' Italiano

Advertising

fondazionemedor : RT @HuffPostItalia: Accordi e progetti su lingua e cultura. I ponti di Minniti verso Africa e M.O. - casini_enrico : RT @HuffPostItalia: Accordi e progetti su lingua e cultura. I ponti di Minniti verso Africa e M.O. - StivaleDigitale : RT @GermanoDottori: Ieri a Med-or - MissioneStartup : RT @GermanoDottori: Ieri a Med-or - andreapizzi6 : RT @fondazionemedor: Fondazione Med-Or e Repubblica Federale della #Somalia hanno firmato un protocollo d'intesa per la promozione della li… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Med

Adnkronos

Intesa con il governo somalo per promuovere l'italiano attraverso la firma di un memorandum of understanding tra la- Or e la Repubblica federale della Somalia. Accordo sottoscritto dal ministro degli Affari Esteri della Somalia, Abdisaid Muse Ali e dal presidente della- OR Marco ...A circa sei mesi dalla sua nascita, la- Or ha già avviato progetti importanti dal Marocco al Niger, dal Sahel alla Somalia, ma per il 2022 l'obiettivo in cantiere è allo stesso tempo più ambizioso e più prossimo: aprire a ...Fondazione Med-Or firma intesa con la Somalia per insegnamento dell'italiano, presente Di Maio. In cantiere nel 2022 un Istituto di cultura e lingua araba a Roma ...L'ex ministro Minniti presiede la fondazione sponsorizzata da Leonardo, con l'obiettivo di espandere una rete diplomatica informale che aiuta l'azienda ad allargare le proprie .... Tanto apprezzato a ...