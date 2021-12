Follia politicamente corretta: Peter Pan e gli Aristogatti sono pericolosi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 YouTube mi ha mandato il premio per il raggiungimento dei 100 mila utenti. Grazie a tutti voi che mi seguite e per le vostre donazioni! 02:10 I contagi di Natale, poi terza dose dopo quattro mesi, poi misure per il Capodanno. Mentre i virologi pensano a cantare. 04:00 Giuliano Ferrara sul Foglio difende con gusto il jingle vax, ma è l’unico. 05:28 Domani ci sarà la cabina di regia per decidere le restrizioni delle festività natalizie. Confido nel buon senso di Draghi. 08:46 Intesa sulla Manovra iper blindata, passa il Superbonus e la riforma Irpef. 13:40 Da leggere Alberto Brambilla sul Messaggero sulla crescita e perdita del nostro Pil. 14:44 Caro bollette, gas abbiamo un problema e Cingolani dice apriamo i nostri pozzi: finalmente! 15:34 Laura Boldrini invita il terrorista palestinese alla Camera, raccontano Libero, Giornale e Tempo. 16:14 Immigrazione, “Strage nel ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 YouTube mi ha mandato il premio per il raggiungimento dei 100 mila utenti. Grazie a tutti voi che mi seguite e per le vostre donazioni! 02:10 I contagi di Natale, poi terza dose dopo quattro mesi, poi misure per il Capodanno. Mentre i virologi pensano a cantare. 04:00 Giuliano Ferrara sul Foglio difende con gusto il jingle vax, ma è l’unico. 05:28 Domani ci sarà la cabina di regia per decidere le restrizioni delle festività natalizie. Confido nel buon senso di Draghi. 08:46 Intesa sulla Manovra iper blindata, passa il Superbonus e la riforma Irpef. 13:40 Da leggere Alberto Brambilla sul Messaggero sulla crescita e perdita del nostro Pil. 14:44 Caro bollette, gas abbiamo un problema e Cingolani dice apriamo i nostri pozzi: finalmente! 15:34 Laura Boldrini invita il terrorista palestinese alla Camera, raccontano Libero, Giornale e Tempo. 16:14 Immigrazione, “Strage nel ...

