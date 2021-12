Flirt tra Wanda Nara e il suo bodyguard? "Si sta vendicando" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo la stampa argentina ci sarebbe una forte intesa tra Wanda Nara e la sua guardia del corpo: "E' un dispetto a Icardi" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo la stampa argentina ci sarebbe una forte intesa trae la sua guardia del corpo: "E' un dispetto a Icardi"

Advertising

CaffeFou : Flirt tra Wanda Nara e il suo bodyguard? 'Si sta vendicando' #wandanara - MennatoC : Il FLIRT Akku da tre elementi ha viaggiato in modalità solo batteria tra Berlino e Warnemünde raggiungendo un'auton… - marghemickey : RT @aryeIIes: Se mi fate uscire il trash sano di Valeria e Giacomo per il solito flirt tra Biagio e Miriana mi incazzo e non poco #gfvip - Penombra_90 : RT @aryeIIes: Se mi fate uscire il trash sano di Valeria e Giacomo per il solito flirt tra Biagio e Miriana mi incazzo e non poco #gfvip - Vanity08335628 : RT @aryeIIes: Se mi fate uscire il trash sano di Valeria e Giacomo per il solito flirt tra Biagio e Miriana mi incazzo e non poco #gfvip -