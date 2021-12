Fiumicino | Baccini | “Un bilancio… immobiliare | senza idee di sviluppo economico”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)– “Il bilancio presentato oggi in Consiglio comunale non tiene conto delle reali esigenze di. Sebbene sia tecnicamente presentabile, infatti, non considera minimamente la crisi che si è abbattuta sui principali asset della città: il settore aeroportuale, quello agricolo e quello balneare. E abbandona tante famiglie sull’orlo del baratro”. Inizia così una nota di Mario, capogruppo del centrodestra a, che spiega: “L’attività di questa Amministrazione si distingue soltanto per gli ‘interessi’ immobiliari, come l’acquisto degli immobili ex Enel per 16 milioni o del palazzo dellaTributi (per 7 milioni), ma non pianifica alcun investimento per risollevare le sorti dell’economia cittadina”. “A fronte di 200 milioni di euro di bilancio – prosegue –, gli ...