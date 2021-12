Fisco, Franco: "Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale'. Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele Franco, rispondendo a un'interrogazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Alnon vi sonoda destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale'. Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele, rispondendo a un'interrogazione ...

Advertising

perfe41 : RT @MediasetTgcom24: Fisco, Franco: 'Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse' #Fisco - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Fisco, Franco: 'Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse' #Fisco - MediasetTgcom24 : Fisco, Franco: 'Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse' #Fisco - infoiteconomia : Fisco: Franco, al momento no nuove risorse per riduzione tasse - maresca_franco : RT @danilopaparelli: È #SCIOPEROgenerale contro la #riforma del #fisco da parte #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Franco Fisco, Franco: "Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse" 'Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale'. Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele Franco, rispondendo a un'interrogazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione fiscale previste dal ...

Draghi: affanno su Legge bilancio come in passato, ma confronto non e' mancato ... in particolare il ministro Franco, hanno discusso per settimane con i rappresentanti politici la ... la legge di bilancio, i decreti fisco e lavoro e Pnrr, la legge delega sulla disabilita', la seconda ...

Fisco: Franco, al momento no nuove risorse per riduzione tasse - LaPresse LaPresse Fisco: Franco, al momento no nuove risorse per riduzione tasse Roma, 22 dic. (LaPresse) - "Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale". Così il ministro ...

Fisco, Franco: "Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse" "Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale". Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele Franco, rispondendo a un'interrogazione su ...

'Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale'. Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele, rispondendo a un'interrogazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione fiscale previste dal ...... in particolare il ministro, hanno discusso per settimane con i rappresentanti politici la ... la legge di bilancio, i decretie lavoro e Pnrr, la legge delega sulla disabilita', la seconda ...Roma, 22 dic. (LaPresse) - "Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale". Così il ministro ..."Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale". Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele Franco, rispondendo a un'interrogazione su ...