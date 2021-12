Firenze: arrestato cittadino straniero, accusato di rapina a una donna, ferita (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Carabinieri tratto in arresto, per le ipotesi di reato di rapina, D.A., gambiano 24enne, senza fissa dimora. L’uomo, all’interno del Parco della Cascine, nei pressi della fermata della tramvia, sbucato all’improvviso da un cespuglio, al fine si sottrarle lo smartphone, aveva aggredito una donna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Carabinieri tratto in arresto, per le ipotesi di reato di, D.A., gambiano 24enne, senza fissa dimora. L’uomo, all’interno del Parco della Cascine, nei pressi della fermata della tramvia, sbucato all’improvviso da un cespuglio, al fine si sottrarle lo smartphone, aveva aggredito unaL'articolo proviene daPost.

