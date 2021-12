Fiorentina, vincere contro il Verona per un mercato da sogno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vincendo contro il Verona, la Fiorentina si lancerebbe nelle zone altissime della classifica e potrebbe beneficiarne il calciomercato di gennaio La super Fiorentina di Vincenzo Italiano chiuderà il 2021 in trasferta in casa del Verona. Una partita importante che potrebbe essere decisiva anche per il futuro del club viola. Vincendo, infatti, la squadra toscana si porterebbe a -4 dal quarto posto occupato dall’Atalanta rilanciando così ambizioni che in pochi speravano alla vigilia di questa stagione. Portarsi a ridosso della zona Champions potrebbe, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rinfrancare la dirigenza della Fiorentina e operare in maniera convinta sul mercato di gennaio portando a casa colpi top per migliorare la rosa. Una vittoria la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vincendoil, lasi lancerebbe nelle zone altissime della classifica e potrebbe beneficiarne il calciodi gennaio La superdi Vincenzo Italiano chiuderà il 2021 in trasferta in casa del. Una partita importante che potrebbe essere decisiva anche per il futuro del club viola. Vincendo, infatti, la squadra toscana si porterebbe a -4 dal quarto posto occupato dall’Atalanta rilanciando così ambizioni che in pochi speravano alla vigilia di questa stagione. Portarsi a ridosso della zona Champions potrebbe, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rinfrancare la dirigenza dellae operare in maniera convinta suldi gennaio portando a casa colpi top per migliorare la rosa. Una vittoria la ...

