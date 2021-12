Fiorentina | la permanenza di Vlahovic fino a giugno cambia i piani della viola!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladiper la sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il serbo vuole rimanere a Firenzea al terminestagione, per poi trovarsi una nuova sistemazione dall’estate prossima. Alla luce di ciò, tutte le valutazioniviola per sostituire il classe 2000no. Uno dei papabili nomi a dover sbarcare alla corte di Vincenzo Italiano era Borja Mayoral, ma nelle ultime ore la trattativa si è raffreddata. Foto: getty., Mayoral, Roma.Altri calciatori sul taccuino di Joe Barone sono: Joao Pedro e Caicedo. Per quest’ultimo l’operazione ...

La Salernitana fa una fatica incredibile. Ma le altre concorrenti nella lotta per lain Serie A non fanno molto meglio. Sebbene i granata siano reduci da quattro sconfitte di ..., ...... scientifico', che sembra una pietra tombale sulladi Lorenzo in maglia azzurra. La ... C'è lain agguato, sei punti sotto. La squadra viola non pareggia mai: 10 vittorie, 7 ...La Juventus, come tutti gli altri club interessati, potrebbe avere più tempo del previsto per preparare l'assalto a Dusan Vlahovic, bomber classe 2000 della Fiorentina e della ...Da esubero a uomo chiave per la rimonta Champions League. L'azzurro ha conquistato tutti, merito di Allegri che ha creduto nel suo talento. Se segna, i bianconeri vincono (quasi) sempre.