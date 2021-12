Fiorentina, domani le visite del nuovo esterno: i dettagli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pronto ad approdare a Firenze Jonathan Ikonè. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira le visite mediche del giocatore sarebbero in programma per domani. Una volta terminate le visite per il francese pronto un contratto fino al 2026 a circa 1.7 milioni di euro a stagione più bonus. Al Lille invece 14 milioni di euro più uno di bonus e il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Rinforzo in arrivo dunque per Vincenzo Italiano per quanto riguarda la fascia destra. Ikonè dovrebbe prendere il posto di Callejon, le cui prestazioni non hanno convinto fino in fondo il presidente Commisso. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pronto ad approdare a Firenze Jonathan Ikonè. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira lemediche del giocatore sarebbero in programma per. Una volta terminate leper il francese pronto un contratto fino al 2026 a circa 1.7 milioni di euro a stagione più bonus. Al Lille invece 14 milioni di euro più uno di bonus e il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Rinforzo in arrivo dunque per Vincenzo Italiano per quanto riguarda la fascia destra. Ikonè dovrebbe prendere il posto di Callejon, le cui prestazioni non hanno convinto fino in fondo il presidente Commisso. Thomas Cambiaso

Advertising

SaraMeini : #ikone Accordo definito. Domani le visite mediche per il calciatore a Firenze, poi le vacanze e il rientro in città… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, TUTTO FATTO PER IKONE. DOMANI A FIRENZE IL GIOCATORE ARRIVA DAL LILLE PER 14 MLN+1 D… - marcoconterio : ?? ?? Fatta per Jonathan Ikoné dal #LOSC alla #Fiorentina. ?? Già domani atteso per una prima parte di test medici a… - Omar59417381 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, TUTTO FATTO PER IKONE. DOMANI A FIRENZE IL GIOCATORE ARRIVA DAL LILLE PER 14 MLN+1 DI BONUS #S… - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, TUTTO FATTO PER IKONE. DOMANI A FIRENZE IL GIOCATORE ARRIVA DAL LILLE PER 14 MLN+1 DI BONUS #S… -