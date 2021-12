Film contro il bullismo | “La stanza” di Nuzzo al Museo del cinema di Torino e al Meet di Milano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Raccontare le insidie dele del cyberattraverso il. Da mercoledì 22 dicembre, i palinsesti alNazionale deldi, nell’Aula del Tempio CineVR e aldisi arricchiscono con La(Italia 2020, 9’) diretto da Giuseppe Alessio, con protagonista Michele Placido nei panni di un poliziotto, e prodotto da Paradise Pictures e distribuito da RaiChannel e RaiChannel VR. Ilbreve sarà disponibile in esclusiva nell’Aula del Tempio CineVRNazionale del, la nuova area dedicata alla realtà virtuale. Realizzata in collaborazione con Rai ...

Gazzetta_it : Falcone all'Olimpico: dai film con Verdone oggi parerà contro la 'sua' Roma #SampRoma - badtasteit : La nostra recensione di #MatrixResurrections, forse il film più anomalo dell'anno, uno degli atti di rivendicazione… - GianlucaOdinson : James Cameron, anche il regista di Avatar contro i film Marvel: «Non sono epici» - Musing404 : Perché tutti mi vanno contro quando dico che i film marvel sono fatti con il culo, il massimo riconoscimento che po… - CarliniFlavio : ?? Nuovo Podcast! 'Revisore contro traduttore' su @Spreaker #creativa #creativita #editoria #efficace #esperienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Film contro

... a lungo rimandato a causa della pandemia e delle stesse accuse mossel'attore. Ora sappiamo che il nuovodi Kenneth Branagh arriverà nelle sale italiane il 10 febbraio 2022 e che, molto ......pure si è sempre dimostrata molto scrupolosa e disciplinata nel difendersi come collettività... così come non si può capire perché si debba proteggere il vicino che guarda ilal cinema ma ...Film contro il bullismo, “La stanza” di Nuzzo al Museo del cinema di Torino e al Meet di MilanoRaccontare le insidie del bullismo e del cyberbullismo attraverso il cinema. Da mercoledì 22 dicembre, i ...Numeri da una parte, numeri e record dall’altra, stagione mai vista prima nell’ultimo caso. Kevin Durant, Steph Curry e Nikola Jokic sono i 3 candidati all’MVP. Come ogni Natale, da tradizione che si ...