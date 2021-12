FIFA 22: candidati POTM dicembre LaLiga (Di mercoledì 22 dicembre 2021) EA Sports. LaLiga e lo sponsor Santander hanno annunciato i nomi dei 7 candidati al POTM di dicembre de LaLiga, il premio come giocatore del mese del campionato spagnolo! The nominees are in for December's @LaLigaEN #POTM Vote now https://t.co/eceAZv91FI #FIFA22 #FUT pic.twitter.com/rjCqjUpum8— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 22, 2021 A contendersi il riconoscimento saranno: Éder Militão Lucas Ocampos Álvaro García Damián Suárez Jorge Molina Juanmi Hugo Duro E’ possibile esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale https://LaLigaPOTM.easports.com/ Al termine della prossima settimana il vincitore otterrà una speciale card su FUT, con valori ... Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) EA Sports.e lo sponsor Santander hanno annunciato i nomi dei 7aldide, il premio come giocatore del mese del campionato spagnolo! The nominees are in for December's @EN #Vote now https://t.co/eceAZv91FI #22 #FUT pic.twitter.com/rjCqjUpum8— EA SPORTS(@EASPORTS) December 22, 2021 A contendersi il riconoscimento saranno: Éder Militão Lucas Ocampos Álvaro García Damián Suárez Jorge Molina Juanmi Hugo Duro E’ possibile esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale https://.easports.com/ Al termine della prossima settimana il vincitore otterrà una speciale card su FUT, con valori ...

