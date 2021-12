Festival di Sanremo 2022, Amadeus alla caccia di co-conduttori: prende quota l’ipotesi Marco Mengoni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da quando la finale di Sanremo Giovani ha svelato l’intero cast di 25 artisti che andranno a caccia del trono dei Maneskin non si fa niente altro che parlare di chi potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Sono tanti i nomi che circolano intorno al conduttore di punta di Rai1 ed oltre a quello di Fiorello, sul quale Amadeus non ha voluto chiarire un granché, negli ultimi tempi si sono susseguiti anche quello di Alessia Marcuzzi e quello del sempre più chiacchierato Tommaso Paradiso. Nelle ultime ore sembra che ne sia aggiunto un altro alla già ricca lista di nomi in quota co-conduzione, con quello di Marco Mengoni a fare da accredita new ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da quando la finale diGiovani ha svelato l’intero cast di 25 artisti che andranno adel trono dei Maneskin non si fa niente altro che parlare di chi potrebbe affiancareconduzione del prossimodi. Sono tanti i nomi che circolano intorno al conduttore di punta di Rai1 ed oltre a quello di Fiorello, sul qualenon ha voluto chiarire un granché, negli ultimi tempi si sono susseguiti anche quello di Alessia Marcuzzi e quello del sempre più chiacchierato Tommaso Paradiso. Nelle ultime ore sembra che ne sia aggiunto un altrogià ricca lista di nomi inco-conduzione, con quello dia fare da accredita new ...

