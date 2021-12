Advertising

zazoomblog : Ferrero in bilico tra il carcere ed i domiciliari. Udienza al tribunale del riesame a Catanzaro - #Ferrero #bilico… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero bilico

Zazoom Blog

Davanti ai giudici sono comparsi i pm della Procura di Paola e i difensori di- detenuto a Milano - gli avvocati Pina Tenga e Luca Ponti. I primi hanno chiesto la conferma della custodia in ......riattiva lo spazio ed esalta gli antichi fregi pittorici conservati sulle pareti di Palazzo. per lo più manuale, quanto dalla gravità: inquindi tra l'abilità istintiva degli esseri ...Udienza al Tribunale del riesame di Catanzaro per Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria arrestato il 6 dicembre scorso nell’ambito di ...ASCOLTA Nella giornata di giovedì si terra il CdA della Sampdoria dove verrà eletto anche il nuovo presidente del club Se domani per Massimo Ferrero sarà una giornata importante con l’udienza davanti ...