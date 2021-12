Ferrari | Schumi Jr sarà il pilota di riserva nella prossima stagione in Formula Uno

Advertising

'Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti', ha spiegato ieri sera ..."Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti", ha spiegato ieri sera ...Il tedesco Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1, oltre che a gareggiare con la Haas. Lo ha annunciato ...Michael Schumacher, la notizia tanto temuta è arrivata: tifosi impietriti per quello che è successo in queste ore ...