Federica Sciarelli, chi è il marito? Una figura misteriosa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Federica Sciarelli è la nota conduttrice del programma “Chi l’ha visto?” La sua vita privata è davvero misteriosa. Chi è il marito? Federica Sciarelli (Instagram)Chi l’ha visto? È un programma molto seguito. La conduzione di Federica Sciarelli è apprezzata ed ha portato il programma ad un livello superiore. Lei non è solo conduttrice ma anche scrittrice e, soprattutto, giornalista. Il format del programma è conosciutissimo. Si tratta di mettere al centro dell’attenzione le persone che sono scomparse misteriosamente. La sua carriera parte da molto lontano fino ad arrivare alla trasmissione targata Rai 3. Pochi conoscono la Sciarelli da giovanissima. Ma il suo percorso in questo ambito inizia davvero ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è la nota conduttrice del programma “Chi l’ha visto?” La sua vita privata è davvero. Chi è il(Instagram)Chi l’ha visto? È un programma molto seguito. La conduzione diè apprezzata ed ha portato il programma ad un livello superiore. Lei non è solo conduttrice ma anche scrittrice e, soprattutto, giornalista. Il format del programma è conosciutissimo. Si tratta di mettere al centro dell’attenzione le persone che sono scomparsemente. La sua carriera parte da molto lontano fino ad arrivare alla trasmissione targata Rai 3. Pochi conoscono lada giovanissima. Ma il suo percorso in questo ambito inizia davvero ...

Advertising

LorenzoMainieri : @chilhavistorai3: alle 21:20 su @RaiTre con Federica Sciarelli - AnnaLizzy68 : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Perché Sara non torna e l’amica Adriana non risponde all’appello? #Mercoledì #22dicembre all… - pinuccio1952 : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Perché Sara non torna e l’amica Adriana non risponde all’appello? #Mercoledì #22dicembre all… - vale_enne : Santa Federica Sciarelli dammi la forza di arrivare a questa sera. #chilhavisto - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' I misteri della scomparsa di Giovina Mariano Alle 21:20 con Federica Sciarelli in d… -